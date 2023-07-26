"18 июля российские власти сообщили, что в Danone Russia произошла смена совета директоров и генерального директора. Эти изменения произошли без уведомления или согласования с Danone, - отмечается в документе. - В итоге, с учетом применения необходимых стандартов, Danone деконсолидирует операции бизнеса молочных продуктов и растительных напитков (EDF) в России в июле 2023 года, принимая убытки в размере около €200 млн".