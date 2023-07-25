Импортные и российские вина могут подорожать на 20-30% из-за роста пошлин

Зарубежное вино может вырасти в цене на 20-30% после поднятия на него ставок таможенных пошлин с 12,5% до 20%. Об этом NEWS.ru заявил управляющий партнер Агентства винного консалтинга «Double Magnum» Андрей Григорьев. Он объяснил, что рост пошлин по цепочке повлечет рост себестоимости напитков сначала для импортеров, а затем — для дистрибьюторов и розничных сетей.

Сначала вырастет пошлина (на 7,5 процентных пунктов, или на 60%. — NEWS.ru.), то есть вырастет себестоимость для импортера. Потом, следовательно, вырастет стоимость у дистрибьютора. В итоге в рознице цены на зарубежное вино могут вырасти на 20-30%, — сказал Григорьев.

В то же время он ждет, что, пусть и с временным лагом, на российского вино такого же качества цены тоже вырастут на 20-30%. Это будет связано с тем, что российский потребитель привыкнет к ценам, а российский производитель захочет получить не меньше прибыли, чем импортер.