Новым главой Dodo Brands станет Алена Тихова, руководившая Dodo Pizza USA

Новым главой Dodo Brands с 1 января станет Алена Тихова, руководившая Dodo Pizza USA
Новым главным исполнительным директором (СЕО) компании Dodo Brands (владеет франшизой "Додо Пицца") вместо ее основателя Федора Овчинникова станет Алена Тихова, руководившая Dodo Pizza USA.
"Следующим CEO Dodo Brands станет Алена Тихова. <…> 1 января 2024 года Алена становится CEO Dodo Brands, ее главным фокусом будут международные рынки, Дубай", - сказал Овчинников в ходе ежегодного съезда партнеров и менеджеров компании.
При этом Овчинников останется в совете директоров компании, а также ее акционером.