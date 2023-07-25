Новым главой Dodo Brands станет Алена Тихова, руководившая Dodo Pizza USA

"Следующим CEO Dodo Brands станет Алена Тихова. <…> 1 января 2024 года Алена становится CEO Dodo Brands, ее главным фокусом будут международные рынки, Дубай", - сказал Овчинников в ходе ежегодного съезда партнеров и менеджеров компании.