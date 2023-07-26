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Минфин: стоимость обязательного страхования пассажиров такси составит до 5,5 тыс. рублей

В Минфине сообщили, что стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика для такси может составить до 5,5 рублей в год. Об этом говорится в официальном ответе министерства на запрос сенатора Андрея Кутепова, передает ТАСС.

Минфин: стоимость обязательного страхования пассажиров такси составит до 5,5 тыс. рублей
© Мария Девахина/РИА Новости

"По предварительным оценкам Банка России, стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика для перевозчиков легковым такси, исходя из статистики по ОСАГО, составит от 1 300 до 5 500 рублей в год на одно такси", — говорится в документе, который подписал заместитель министра финансов Павел Кадочников.

Более точная оценка стоимости данного полиса, отмечается в ответе Минфина, может быть получена после проведения расчета тарифных ставок страхования. В июне Госдума одобрила законопроект об обязательном страховании пассажиров такси. Как сообщили "Известия", эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

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