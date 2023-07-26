Известное решение Илона Маска переименовать Twitter в X может столкнуться с юридическими проблемами, так как ряд компаний уже обладают правами на ту же букву в качестве интеллектуальной собственности. По информации агентства Reuters, такое переименование может привести к возможным судебным искам против компании.

Адвокат, специализирующийся на товарных знаках, Джош Гербен, утверждает, что только в США есть около 900 товарных знаков, включающих букву X, которые применяются в различных отраслях. Среди компаний, обладающих правами на использование X, выделяются такие гиганты, как Microsoft и Meta (предыдущее название Facebook).

Microsoft использует букву X для продвижения своего бренда Xbox, а Meta* (признана в России экстремистской и запрещена), владеющая социальной сетью Facebook, зарегистрировала сине-белый логотип X для обозначения своих услуг в категориях «программное обеспечение» и «социальные сети».

Согласно Гербену, если компании докажут, что переименование Twitter в X вызывает у потребителей путаницу и нарушает их права на букву X, они будут иметь право требовать компенсации или запрета на использование этой буквы в бренде Илона Маска.