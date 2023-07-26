Группа компаний «Кортрос» выступит официальным партнером форума «Умный город»

«Участие в форуме «Умный город» для нас не просто повод поделиться собственным опытом, но и поднять актуальные вопросы, существующие на данный момент в отрасли, – отметил директор по цифровой трансформации ГК «КОРТРОС» Дмитрий Лебедев, – Развитие умных городов – это кросфункциональная, межведомственная задача, которая может быть решена только при тесном взаимодействии государства и бизнеса. Конечно, мы надеемся и познакомиться с наработками других участников рынка, выявить полезные для нас инновации для дальнейшего внедрения как в наших проектах, так и во внутренних процессах. Более 8000 жителей наших домой в Перми и Москве используют «умные» технологии».