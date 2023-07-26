Группа компаний «Кортрос» выступит официальным партнером форума «Умный город»
Группа компаний «Кортрос» выступит официальным партнером форума «Умный город – Умная страна», который пройдет 26-28 июля в Уфе.
Эксперты компании принимают участие в пленарных заседаниях «Умный город – Умная страна» и «Умная комфортная городская среда».
«Участие в форуме «Умный город» для нас не просто повод поделиться собственным опытом, но и поднять актуальные вопросы, существующие на данный момент в отрасли, – отметил директор по цифровой трансформации ГК «КОРТРОС» Дмитрий Лебедев, – Развитие умных городов – это кросфункциональная, межведомственная задача, которая может быть решена только при тесном взаимодействии государства и бизнеса. Конечно, мы надеемся и познакомиться с наработками других участников рынка, выявить полезные для нас инновации для дальнейшего внедрения как в наших проектах, так и во внутренних процессах. Более 8000 жителей наших домой в Перми и Москве используют «умные» технологии».
Международный форум «Умный город – Умная страна» сегодня – это крупнейшая площадка для профессионального диалога, где традиционно в моменте межотраслевой кооперации и обмена передовым опытом зарождаются новые идеи и подходы к решению задач.
Стратегическая цель форума – определение главных прорывных целей и путей их достижения через прямой диалог бизнеса с основными государственными регуляторами и заказчиками.
ГК «КОРТРОС» зарекомендовала себя как первопроходец в сфере внедрения «умных технологий» в строительной отрасли. Еще при проектировании первого проекта компании – района «Академический» Екатеринбурга – ГК «КОРТРОС» внедрила «умные» технологии и начала их развивать. Разработки компании в настоящий момент признаны на федеральном уровне. Так, между Минстроем РФ, Центром компетенций «Умный город» и ГК «КОРТРОС» было подписано Соглашение об использовании разработок компании в реализации проекта «Умный город».