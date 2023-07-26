Deutsche Bank сократил связанные с Россией риски на 18%

Deutsche Bank AG сократила свои риски, связанные с Россией, на 312 млн евро (или на 18%). Если в конце 2022 года группа оценивала их на сумму €1,7 млрд, то на конец июня 2024 года — уже на €1,4 млрд, говорится в отчете компании за второй квартал 2023 года.

Эта сумма состоит из нескольких частей:

Кредитный портфель Deutsche Bank в России — €0,7 млрд. Как отмечается в отчете, он состоит в основном из кредитов крупным российским компаниям;

Необеспеченные депозиты «овернайт» в Банке России — €0,7 млрд;

Невыбранные обязательства — €37 млн.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники писала , что Deutsche Bank планирует уволить 500 IT-специалистов в России, предложив им выходное пособие. До этого Deutsche Bank релоцировал около 700 сотрудников российских IT-центров в новый технологический центр в Берлине. Собеседники FT рассказывали, что тем, кто остался работать в России, был предложен компенсационный пакет при добровольном увольнении, которым сотрудники могут воспользоваться в течение полугода. Теперь информация газеты подтвердилась в пресс-релизе самого банка: «В течение квартала прием сотрудников на работу в значительной степени компенсировался увольнениями, в том числе около 500 штатных сотрудников из технологического центра в России».