Компания Twitter может столкнуться с юридическими проблемами из-за своего переименования. Ранее ее владелец Илон Маск дал ей новое название – Х. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что на компанию могут подать в суд корпорации Meta* Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) и Microsoft, которые уже имеют права интеллектуальной собственности на подобный товарный знак.

Так, Microsoft владеет торговой маркой X с 2003 года, она связана с сообщениями о системе видеоигр Xbox. Meta* Platforms зарегистрировала такой же товарный знак в 2019 году для программного обеспечения и социальных сетей.

Юристы предупреждают, что на Twitter могут подать в суд, так как букву X уже охватывают разные бренды в широком спектре отраслей. Однако, адвокаты также отмечают, что защита Twitter будет очень ограниченной, так как защита одной буквы, особенно такой популярной в коммерческом плане, довольно сложна.

Напомним, Twitter изменил свой логотип на белую букву X на черном фоне 24 июля, после чего Илон Маск объяснил это решение созданием приложения «для всего». В частности, на сервисе можно будет обмениваться аудио, видео сообщениями, делать платежи и банковские операции.