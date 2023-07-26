Райффайзенбанк приостановит прием и покупку валюты у населения

Райффайзенбанк приостановит прием и покупку валюты у россиян
С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно остановит прием и покупку наличных долларов и евро у клиентов-физлиц. Это решение было принято в связи с необходимостью эффективного управления валютной позицией банка. Об этом пишет ТАСС.
Однако валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту также останутся доступными через мобильное приложение и онлайн-банк. Внесение рублей также будет возможно через банкоматы и кассы банка.
При этом в отделениях банка с 1 августа вырастет комиссия за внесение рублей на рублевые счета. Так, комиссия за внесение до 200 тыс. рублей составит 1% или 300 рублей минимум. Если сумма внесения больше – комиссия не удерживается.
Ранее Райффайзенбанк перестал принимать переводы в евро в другие российские банки и в кредитные организации из «дружественных» России стран. Таким образом, переводы в евро теперь нельзя отправить в 12 государств, в том числе в Белоруссию, Иорданию, ОАЭ, Туркмению и другие.