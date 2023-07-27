В САР на острове Русском отмечается небывалый приток резидентов

В июле еще две компании - "Лаццио Коммерс" и "ПФТ Майнинг лимитед" - стали резидентами специального административного района (САР) на острове Русском. Таким образом, число зарегистрированных в этом российском "офшоре" международных компаний достигло 56-ти с совокупными активами свыше четырех триллионов рублей.

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А всего с начала 2023 года участниками САР стали 39 АО и ООО - в 2,3 раза больше, чем за все предыдущие годы. Причины бума "переездов" лежат на поверхности: для связанного с Россией бизнеса резко выросли внешнеполитические и санкционные риски.

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- Основная задача специального административного района - защита активов и создание комфортных условий для работы международных холдинговых компаний с российскими корнями. Главными интересантами САР на острове Русском традиционно являются холдинги, чей бизнес или активы сосредоточены на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, а также компании, ориентирующиеся на работу в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако в последнее время все больше запросов и от компаний, работающих исключительно в центральной части страны, - сообщил директор департамента КРДВ по сопровождению САР Павел Шейка.

Напомним, первый резидент специального административного района на Русском появился 11 сентября 2018 года. Новый статус компании "Финвижн Холдингс" Корпорация развития Дальнего Востока торжественно зарегистрировала во время IV Восточного экономического форума.

- Компания таким образом поддержала развитие финансовой инфраструктуры ДФО. А привлекательные условия, как налоговые, так и организационные, переводят это в практическую плоскость удобства ведения бизнеса, - отметил тогда единоличный бенефициар "Финвижн Холдингс" Артем Аветисян.

Первый резидент полгода оставался и единственным, пока в марте 2019-го в САР не зарегистрировалось ООО "Доналинк" - одна из компаний акционерного холдинга Андрея Мельниченко, специализирующегося в основном на угольном и энергетическом бизнесах.

Следующая пауза затянулась почти на два года, и только в 2021-го список пополнился тремя участниками - "СУЭК Лтд", "Колмати" и "Интеррос Капитал".

С начала 2023 года участниками САР стали 39 международных компаний - в 2,3 раза больше, чем за предыдущие пять лет

С марта 2022 года процесс редомициляции (смены юрисдикции) пошел гораздо веселей. Еще 12 компаний сделали выбор в пользу САР. Как констатировали в КРДВ, инвесторы предпочли регистрацию в Приморском крае в связи с тем, что основные их активы сосредоточены на Дальнем Востоке.

Получение статуса международной холдинговой компании в САР открывает доступ к льготному налогообложению. Так, налог на доходы от дивидендов и продажи акций снижен до уровня, не уступающего общеизвестным офшорным зонам: ноль процентов. А пониженная ставка в пять процентов применяется, если доход получает иностранное лицо. При ввозе в Россию гражданских воздушных судов, авиадвигателей, запчастей и комплектующих резиденты САР освобождаются от обложения НДС. Для владельцев судов на период до 2027 года тарифы страховых взносов составят ноль процентов.

Валютные нерезиденты могут воспользоваться такими преимуществами, как отсутствие валютного контроля и право без ограничений переводить иностранную и российскую валюту между своими счетами в различных банках.

К налоговым преференциям добавляются и административные: режим "одного окна" для инвестора, возможность стать резидентом свободного порта Владивосток, применять нормы иностранного корпоративного права в уставе компании, скрывать данные об учредителе и директоре в ЕГРЮЛ.

- Процедура регистрации новых участников в САР на острове Русском хорошо отлажена и понятна бизнесу. КРДВ оказывает всестороннюю консультационную и методологическую поддержку в режиме "единого окна" как в процессе редомициляции, так и в дальнейшем в рамках текущей деятельности компании на острове. Это важный фактор комфортной работы компании в Приморском крае, - поделились в пресс-службе международной компании "Вандл Холдингс Лимитед", ставшей резидентом специального административного района в марте прошлого года.

У большинства компаний редомициляция упрощает управление. Так, крупнейший оператор контейнерных терминалов на российском рынке Global Ports принял решение о переводе с Кипра на остров Русский. "Поскольку большинство терминалов и все активы группы, генерирующие финансовые потоки, расположены в России, продолжение ее деятельности на территории специального административного района упростит структуру управления компании и контроль за движением денежных средств в группе. Все налоги будут перечисляться компанией в соответствии с российским налоговым законодательством, предусмотренным для резидентов САР", - сообщили в Global Ports.

- Международные компании проявляют активный интерес к возможностям инвестирования в Приморском крае. Два участника САР уже заявили проекты по строительству современных бизнес-центров на острове. Важно отметить, что осуществление капитальных вложений в размере не менее 300 миллионов рублей в объекты транспортной, инженерной, энергетической или социальной инфраструктуры и создание не менее 15 новых рабочих мест на территории Приморья для холдинговых компаний являются обязательными условиями для получения льгот по налогу на прибыль организаций в отношении дивидендов, процентов и роялти, - подчеркнул Павел Шейка.

По его словам, до конца 2023 года еще более 20 компаний планируют стать участниками САР на острове Русский.

Справка РГ