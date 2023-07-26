Американский химический гигант ушел из России

Американский химический гигант 3М продал российские активы за 18 миллионов долларов, следует из его отчетности за второй квартал 2023 года.

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Компания является крупным производителем средств индивидуальной защиты, таких как респираторы, а также продукции для промышленности, безопасности труда и других отраслей. В России 3М владела двумя заводами — «3М Россия» в Волоколамске и «3М Волга» в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

Корпорация приостановила поставки в Россию еще прошлой весной, связав решение с началом боевых действий на Украине. В сентябре 2022 года компания анонсировала продажу российских активов. В марте 2023-го журналисты РБК выяснили, что 3М собирается продать бизнес научно-производственному холдингу «ВМП», который является одним из ведущих российских производителей лакокрасочных и защитных покрытий. Президент холдинга Михаил Вахрушев тогда подтвердил информацию.