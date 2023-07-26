Западные компании, которые запланировали покинуть российский рынок, испугались, что могут потерять свой бизнес в стране на фоне решения президента РФ Владимира Путина о передаче местных активов Danone и «Балтики» под контроль государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Западные активы в России больше не в безопасности. Если Кремль «пойдет дальше», российская экономика может вернуться в 90-е, когда происходило перераспределение активов в пользу более благоприятных владельцев», — отметила внештатный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко (Фонд Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) признан в России иноагентом).

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Эксперты рынка посчитали, что даже активы крупнейших компаний находятся в зоне риска, так как они тоже могут попасть под российский контроль. Речь идет о таких организациях как PepsiCo, Mars, Nestle и Reckitt Benckiser и многих других.

Аналитики посчитали, что под контроль России могут попасть и те фирмы, которые полностью были локализованы на российской территории и не зависят от поставок из-за рубежа. Поэтому, вполне вероятно, что такие действия как сокращение числа персонала и уменьшение операций могут лишь сильнее привлечь к себе внимание со стороны властей РФ.

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимущества, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.

В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая "дочка" Carlsberg).

В перечень ценных бумаг, в отношении которых вводится временное управление, включено 83 млрд 292 млн 493 тыс. обыкновенных акций АО "Данон Россия" (99,9999% в капитале, исходя из отчета компании за 2022 год), принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, а также 85 тыс. акций "Данон Россия" (0,0001% в капитале), принадлежащие ООО "Данон трейд" (им владеет "Данон Россия").

"Балтика" 23 июня сообщила, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила процесс поиска инвестора для своего бизнеса в России. Тогда "Балтика" указывала, что сделка подлежит одобрению регулирующими органами РФ.

В свою очередь Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg не получала официальной информации от российских властей относительно распоряжения российских властей о передаче пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, сообщает пресс-служба Carlsberg Group..

В компании подчеркнули, что это решение стало неожиданностью для руководства

«Carlsberg Group работает в соответствии с местными нормами и правилами в России и считает такое развитие событий неожиданным», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что оценят юридические последствия такого развития событий и примут необходимые ответные действия.

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group заявила о потере контроля над управлением и деятельностью пивоваренных заводов «Балтика». Об этом говорится на сайте корпорации.

«Смена руководства пивоваренного завода "Балтика" была произведена без ведома или одобрения Carlsberg Group», — заявили в компании. Там отметили, что неизвестно, какие последствия это событие окажет на текущую деятельность «Балтики» в России, а также на текущий процесс продаж продукции.

Заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора "Данон Россия", следует из данных СПАРК.

"Руководитель компании изменился с Каппетти Чарли Виктор Хенрикус на Закриев Якуб Салманович, должность - генеральный директор", - говорится в данных.

Французский производитель продуктов питания и напитков Danone решил списать около €200 млн после утери контроля над своей структурой бизнеса в России. Об этом сообщается в опубликованном отчете компании за первое полугодие.

«С учетом применения необходимых стандартов Danone деконсолидирует операции бизнеса молочных продуктов и растительных напитков (EDF) в России в июле 2023 года, принимая убытки в размере около €200 млн», — отметили в отчете.

По данным компании, изменения в российской структуре бизнеса произошли без уведомления или согласования с Danone.

В сообщении также указали, что даже при условии, что Danone более не контролирует управление своим бизнесом в России, компания по-прежнему остается полноправным владельцем.

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Передача в госуправление заводов «Данон Россия» стала одной из главных новостей недели. В стране работает порядка 16 производств, продукция знакома каждому россиянину. Например, на ялуторовском комбинате выпускают национальные бренды «Простоквашино» и «Смешарики». Как повлияет на качество молочной продукции национализация «Данон» и станет ли лучше работать при племяннике Кадырова, «ФедералПресс» ответил доктор экономических наук Анатолий Лапин:

«Вопрос сложный. С одной стороны, в Российской Федерации уже 30 лет есть рыночная экономика. Подросло поколение руководителей, которые хорошо представляют, как работает рыночная экономика, имели возможность посмотреть, как работает компания за рубежом, успели поработать в зарубежных компаниях. Этот фактор, в отличие от 90-х годов, когда у российских руководителей просто не было понимания, как работает рыночная экономика, смягчает переход. С другой стороны, если бы все было здорово и хорошо, тогда бы в нашей стране было большое количество крупных организаций, составляющих серьезную конкуренцию в мировой экономике зарубежным компаниям и корпорациям. Все-таки прошло больше 30 лет. Этого мы в настоящее время не видим.

Это говорит о том, что существуют серьезные внутренние проблемы, в том числе касающиеся регуляторной среды и характеристик руководящего корпуса, особенностей занятости человеческого капитала. Это не позволяет продукции российских компаний выйти в лидеры, в том числе на внутреннем рынке, используя благодаря логистическим цепочкам дешевизну. И когда назначаются родственники каких-то высокопоставленных чиновников – на мой взгляд, это утяжеляющая конструкция, поскольку назначаются люди не по профессиональным признакам. Но, с другой стороны, есть пословица: короля играет свита. У любого руководителя есть набор квалифицированных или не очень квалифицированных специалистов, советников, экспертов. Поэтому многое будет определяться этой командой. Сейчас российский бизнес входит в зону турбулентности: для «Данон» и других компаний, у которых сменились собственники, момент истины наступит, когда станет ясно, как сработало их руководство в новых условиях.

Наиболее вероятный сценарий развития событий – это сценарий несильного, но тем не менее снижения выпускаемой продукции. Снижаться качество будет постепенно и в какой-то момент будет заметно. Качество – это вообще национальная беда и проблема, у нас как-то с этим не очень получается. Почему будет снижаться качество? Потому что конкуренция падает, уходят компетенции международных компаний, которые находятся в условиях очень жесткой конкуренции на мировом рынке. Чтобы оставаться на рынке, они вынуждены изменять свою работу. В таких жестких условиях конкуренции, которые подвигали бы компании к постоянному поиску инноваций и улучшению качества выпускаемой продукции, расширению ассортимента, – этого становится меньше.

Вместо этого будет больше административных возможностей у руководителей этих компаний: близость к государству и субсидиям. То есть вместо совершенствования собственной работы появляется возможность покрытия этих проблем за счет дополнительных государственных субсидий или каких-то еще преференций. К чему это, в конечном счете, приведет, сказать, на мой взгляд, проблематично. Либо будет стагнация качества и ассортимента выпускаемой продукции, либо его снижение, но не резкое, не обвальное, а снижение за счет падения конкуренции в окружающей среде.

Что касается самих компаний: на мой взгляд, локально все будет определяться от заточенности руководства региональных подразделений. Это как у «Алисы в стране чудес»: чтобы остаться на месте, нужно бежать, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее.