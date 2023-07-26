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«Больше не в безопасности»: эксперты Bloomberg об активах западных компаний в РФ

Западные компании, которые запланировали покинуть российский рынок, испугались, что могут потерять свой бизнес в стране на фоне решения президента РФ Владимира Путина о передаче местных активов Danone и «Балтики» под контроль государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Западные активы в России больше не в безопасности. Если Кремль «пойдет дальше», российская экономика может вернуться в 90-е, когда происходило перераспределение активов в пользу более благоприятных владельцев», — отметила внештатный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко (Фонд Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) признан в России иноагентом).

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Эксперты рынка посчитали, что даже активы крупнейших компаний находятся в зоне риска, так как они тоже могут попасть под российский контроль. Речь идет о таких организациях как PepsiCo, Mars, Nestle и Reckitt Benckiser и многих других.

Аналитики посчитали, что под контроль России могут попасть и те фирмы, которые полностью были локализованы на российской территории и не зависят от поставок из-за рубежа. Поэтому, вполне вероятно, что такие действия как сокращение числа персонала и уменьшение операций могут лишь сильнее привлечь к себе внимание со стороны властей РФ.

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Доли иностранных владельцев в российской "дочке" Danon и "Балтике" передали Росимуществу

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимущества, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.

В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая "дочка" Carlsberg).

В перечень ценных бумаг, в отношении которых вводится временное управление, включено 83 млрд 292 млн 493 тыс. обыкновенных акций АО "Данон Россия" (99,9999% в капитале, исходя из отчета компании за 2022 год), принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, а также 85 тыс. акций "Данон Россия" (0,0001% в капитале), принадлежащие ООО "Данон трейд" (им владеет "Данон Россия").

"Балтика" 23 июня сообщила, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила процесс поиска инвестора для своего бизнеса в России. Тогда "Балтика" указывала, что сделка подлежит одобрению регулирующими органами РФ.

В свою очередь Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России.

В Carlsberg удивились решению Путина о передаче «Балтики» Росимуществу

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg не получала официальной информации от российских властей относительно распоряжения российских властей о передаче пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, сообщает пресс-служба Carlsberg Group..

В компании подчеркнули, что это решение стало неожиданностью для руководства

«Carlsberg Group работает в соответствии с местными нормами и правилами в России и считает такое развитие событий неожиданным», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что оценят юридические последствия такого развития событий и примут необходимые ответные действия.

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В Carlsberg Group заявили о потере контроля над «Балтикой»

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group заявила о потере контроля над управлением и деятельностью пивоваренных заводов «Балтика». Об этом говорится на сайте корпорации.

«Смена руководства пивоваренного завода "Балтика" была произведена без ведома или одобрения Carlsberg Group», — заявили в компании. Там отметили, что неизвестно, какие последствия это событие окажет на текущую деятельность «Балтики» в России, а также на текущий процесс продаж продукции.

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Гендиректором "Данон Россия" стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев

Заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора "Данон Россия", следует из данных СПАРК.

"Руководитель компании изменился с Каппетти Чарли Виктор Хенрикус на Закриев Якуб Салманович, должность - генеральный директор", - говорится в данных.

Компания Danone списала почти €200 млн после перехода активов под российское управление

Французский производитель продуктов питания и напитков Danone решил списать около €200 млн после утери контроля над своей структурой бизнеса в России. Об этом сообщается в опубликованном отчете компании за первое полугодие.

«С учетом применения необходимых стандартов Danone деконсолидирует операции бизнеса молочных продуктов и растительных напитков (EDF) в России в июле 2023 года, принимая убытки в размере около €200 млн», — отметили в отчете.

По данным компании, изменения в российской структуре бизнеса произошли без уведомления или согласования с Danone.

В сообщении также указали, что даже при условии, что Danone более не контролирует управление своим бизнесом в России, компания по-прежнему остается полноправным владельцем.

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Экономист о национализации заводов «Данон»: «Снизится качество продукции»

Передача в госуправление заводов «Данон Россия» стала одной из главных новостей недели. В стране работает порядка 16 производств, продукция знакома каждому россиянину. Например, на ялуторовском комбинате выпускают национальные бренды «Простоквашино» и «Смешарики». Как повлияет на качество молочной продукции национализация «Данон» и станет ли лучше работать при племяннике Кадырова, «ФедералПресс» ответил доктор экономических наук Анатолий Лапин:

«Вопрос сложный. С одной стороны, в Российской Федерации уже 30 лет есть рыночная экономика. Подросло поколение руководителей, которые хорошо представляют, как работает рыночная экономика, имели возможность посмотреть, как работает компания за рубежом, успели поработать в зарубежных компаниях. Этот фактор, в отличие от 90-х годов, когда у российских руководителей просто не было понимания, как работает рыночная экономика, смягчает переход. С другой стороны, если бы все было здорово и хорошо, тогда бы в нашей стране было большое количество крупных организаций, составляющих серьезную конкуренцию в мировой экономике зарубежным компаниям и корпорациям. Все-таки прошло больше 30 лет. Этого мы в настоящее время не видим.

Это говорит о том, что существуют серьезные внутренние проблемы, в том числе касающиеся регуляторной среды и характеристик руководящего корпуса, особенностей занятости человеческого капитала. Это не позволяет продукции российских компаний выйти в лидеры, в том числе на внутреннем рынке, используя благодаря логистическим цепочкам дешевизну. И когда назначаются родственники каких-то высокопоставленных чиновников – на мой взгляд, это утяжеляющая конструкция, поскольку назначаются люди не по профессиональным признакам. Но, с другой стороны, есть пословица: короля играет свита. У любого руководителя есть набор квалифицированных или не очень квалифицированных специалистов, советников, экспертов. Поэтому многое будет определяться этой командой. Сейчас российский бизнес входит в зону турбулентности: для «Данон» и других компаний, у которых сменились собственники, момент истины наступит, когда станет ясно, как сработало их руководство в новых условиях.

Наиболее вероятный сценарий развития событий – это сценарий несильного, но тем не менее снижения выпускаемой продукции. Снижаться качество будет постепенно и в какой-то момент будет заметно. Качество – это вообще национальная беда и проблема, у нас как-то с этим не очень получается. Почему будет снижаться качество? Потому что конкуренция падает, уходят компетенции международных компаний, которые находятся в условиях очень жесткой конкуренции на мировом рынке. Чтобы оставаться на рынке, они вынуждены изменять свою работу. В таких жестких условиях конкуренции, которые подвигали бы компании к постоянному поиску инноваций и улучшению качества выпускаемой продукции, расширению ассортимента, – этого становится меньше.

Вместо этого будет больше административных возможностей у руководителей этих компаний: близость к государству и субсидиям. То есть вместо совершенствования собственной работы появляется возможность покрытия этих проблем за счет дополнительных государственных субсидий или каких-то еще преференций. К чему это, в конечном счете, приведет, сказать, на мой взгляд, проблематично. Либо будет стагнация качества и ассортимента выпускаемой продукции, либо его снижение, но не резкое, не обвальное, а снижение за счет падения конкуренции в окружающей среде.

Что касается самих компаний: на мой взгляд, локально все будет определяться от заточенности руководства региональных подразделений. Это как у «Алисы в стране чудес»: чтобы остаться на месте, нужно бежать, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее.

Чтобы компаниям в регионах хотя бы сохранить свой статус-кво, им тоже нужно постоянно что-то предлагать. Вот смогут они это все предлагать и реализовывать? Это вопрос, ответ на который определяется компетенциями и мотивациями сотрудников. Сможет ли новое руководство выстроить такую же систему мотивации, которая побуждала работать более эффективно? Если да – тогда есть надежда на движение. Если нет – значит, это все будет потихонечку разваливаться, разукрупняться и в конечном счете уходить с рынка».

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