В Qiwi не уверены, что смогут восстановить вывод средств физлицами и снятие наличных

Группа Qiwi сообщила об отсутствии уверенности в том, что ей удастся отменить ограничения для работы "Киви банка", введенные из-за претензий Банка России. Ранее группа в качестве временной меры частично ограничила вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

"Сейчас мы тесно сотрудничаем с ЦБ, дабы устранить выявленные недочеты и частично или полностью отменить введенные ограничения. Тем не менее нет никакой уверенности в том, что у нас это получится", - следует из сообщения, распространенного группой.

Qiwi отмечает, что результатом этих событий может стать то, что деятельность группы в прошлом и в будущем также может подпасть под более пристальное внимание со стороны регулятора.