К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний

«К кодексу уже присоединилось свыше 180 российских компаний и организаций, а сегодня круг участников кодекса был дополнен 15 компаниями из 12 государств. Мы очень рады, что география участников кодекса стремительно расширяется не только в рамках нашей страны, но и в мировом масштабе. Это, безусловно, важно, что представители различных организаций обращают внимание на вопросы этики ИИ и ответственного развития новых технологий, что, несомненно, станет импульсом для их развития в мире», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.