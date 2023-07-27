ФСБ планирует отсудить у «Туполева» сотни миллионов рублей
Федеральная служба безопасности России просит взыскать около 799 миллионов рублей с авиастроительной компании ПАО «Туполев», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха». Соответствующий иск был зарегистрирован Арбитражным судом Москвы, передает агентство «Прайм».
Он поступил 26 июля, следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Оснований исковых требований в материалах суда нет. Суд еще не принял иск к рассмотрению.
ПАО «Туполев» является ведущим российским предприятием в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения. Компания является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» под управлением ГК «Ростех»).
Задача ПАО «Туполев» - разработка, производство и послепродажное обслуживание авиационной техники военного, специального и гражданского назначения с приоритетом потребностей государственных заказчиков, достижение лидирующих позиций в авиастроении.