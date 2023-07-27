ФСБ планирует отсудить у «Туполева» сотни миллионов рублей

Он поступил 26 июля, следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Оснований исковых требований в материалах суда нет. Суд еще не принял иск к рассмотрению.

ПАО «Туполев» является ведущим российским предприятием в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения. Компания является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» под управлением ГК «Ростех»).