О продаже активов инвестору в лице ООО "Арт Финанс", которого поддерживает дилер "Авилон" , стало известно 19 мая. Предметом сделки стало российское подразделение концерна "Фольксваген груп рус", включая его местные дочерние общества: Volkswagen Components and Services, Scania Leasing, Scania Finance и Scania Insurance.

С ноября 2007 года Volkswagen производил автомобили в Калужской области. В 2011 году компании "Фольксваген груп рус" и "Группа ГАЗ" заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде. Компания "Фольксваген груп рус" остановила производство на своих предприятиях в России 3 марта 2022 года.