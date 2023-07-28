В России еще один банк начал выпускать карты платежной системы UnionPay

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Руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов уверен, что со временем их будет становиться больше:

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Дмитрий Степанов руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций «У нас растет товарооборот с Китаем. Я думаю, что банки разного размера — и большие, и маленькие — будут более активно предлагать эту платежную систему. Соответственно, будет снижаться стоимость выпуска карты, может быть, она в перспективе даже будет практически бесплатной. Я смотрю оптимистично. Думаю, что количество банков, подключенных к платежной системе в ближайшие полтора-два года, значительно увеличится».

Оптимизм Степанова разделяют далеко не все эксперты. Хотя бы потому, что таких банков раньше было больше. Например, на прошлой неделе UnionPay отказалась от работы с Тинькофф банком. В тот же день банк попал в американский SDN-лист. А с начала года карты UnionPay перестали работать за рубежом у МТС-банка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Приморье» и «Солидарность».

Многие наблюдатели уверены: UnionPay и дальше не будет церемониться с российскими партнерами и перестанет обслуживать свои карты за пределами РФ, как только тот или иной банк, их выпускающий, попадет под санкции. Американский и европейский рынки для UnionPay гораздо важнее российского. Да и к выбору новых партнеров в РФ китайская платежная система относится очень осторожно и месяцами проверяет банки перед тем, как дать им добро на выпуск своих карт.

С другой стороны, а так ли нужна карта UnionPay россиянину? Для покупок в интернете это далеко не самое надежное средство. Множество компаний не работает с картами UnionPay. Причем не только с теми, что выпущены в РФ, а вообще. Что касается стран, где можно расплатиться пластиком UnionPay, то это, конечно, Азия. Почти везде. А вот дальше есть нюансы. В Америке — что в Южной, что в Северной, — в Европе с этим сложнее.

Что касается Турции, то, судя по тому, что пишут в тематических чатах российские туристы, картина примерно такая: в большинстве отелей, ресторанов и магазинов карты UnionPay, выпущенные российскими банками, принимаются. Если эти банки не под санкциями. Но, опять же, в большинстве мест. Не везде.

Так, может быть, проще завести карту турецкого банка? Раз уже человек оказался в этой стране? Можно. И это надежнее. Но будет дороже, отмечает директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев:

Павел Самиев директор аналитического агентства «Бизнесдром» «Они тоже требуют определенной оплаты, и она, конечно же, гораздо дороже, чем оформление UnionPay даже там, где платное обслуживание и платное оформление. Российские банки предлагают оформить условно за 1 тысячу рублей, но при этом они даже могут вернуть эту 1 тысячу, если будут совершены какие-то покупки или операции по карте в течение определенного периода — по сути, оформление будет бесплатным, через какое-то время может быть оплата за использование карты, какой-нибудь годовой тариф, который соизмерим по стоимости — 1-3 тысячи рублей. Так или иначе иностранные карты, даже выпущенные в соседних странах — Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Грузии и так далее, — все равно требуют больше затрат при открытии, при обслуживании там тоже могут быть большие затраты».