Volkswagen продал «Арт-Финанс» свои российские активы за €125 млн. Об этом со ссылкой на отчет немецкого автоконцерна пишет «Коммерсант».

В результате сделки, которая была завершена 18 мая, под контроль российской компании «Арт-Финанс» перешли ООО «Фольксваген Груп Рус», а ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

Ранее компания Volkswagen объявила об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине и введенных Западом антироссийских санкций. Компания «Фольксваген Груп Рус» остановила производство на своих предприятиях в России 3 марта 2022 года.