WIntershall Dea проводит полное отделение от российских предприятий

"Учитывая трудности с выходом из России, мы также осуществляем полное юридическое отделение нашего бизнеса за пределами России от долей в предприятиях, которые у нас все еще есть в России. Это происходит, конечно, одновременно с текущим выполнением полного выхода. Как мы ясно дали понять в январе, мы покидаем Россию. Эта глава нашей истории закрыта", - сказал он.