WIntershall Dea проводит полное отделение от российских предприятий

Германская Wintershall Dea, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, продолжая выход из активов в РФ, проводит полное юридическое отделение своего бизнеса за рубежом от предприятий в России. Об этом заявил глава компании Марио Мерен в ходе пресс-конференции.
"Учитывая трудности с выходом из России, мы также осуществляем полное юридическое отделение нашего бизнеса за пределами России от долей в предприятиях, которые у нас все еще есть в России. Это происходит, конечно, одновременно с текущим выполнением полного выхода. Как мы ясно дали понять в январе, мы покидаем Россию. Эта глава нашей истории закрыта", - сказал он.
Wintershall Dea продолжает закрытие своего офиса в Санкт-Петербурге и вывоз сотрудников из России, отметил Мерен.