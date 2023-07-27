МТС запустила видеоаналитику для ритейлеров

«Видеоаналитика в торговых точках и офисах продаж – это не просто следование тренду на внедрение искусственного интеллекта. Это эффективный инструмент, позволяющий повысить уровень обслуживания в магазинах и офисах продаж, фиксировать различные нарушения, снизить нагрузку на сотрудников и понять потребности клиентов, а также положительно влияющий на конверсию продаж. Мы видим, что сегодня видеоаналитика становится бенчмарком для ритейлеров и представителей сферы обслуживания», – отметила директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Ксения Хизова.