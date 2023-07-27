Wintershall начала отделение западного бизнеса от предприятий в России

Немецкая Wintershall Dea осуществляет полное юридическое отделение своего бизнеса за границей от предприятий в России. С таким заявлением выступил глава компании Марио Мерен в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

WD является крупнейшей нефтегазовой компанией в Европе. Она входит в нефтехимический концерн BASF и LetterOne, который основали Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Компания занимается добычей газа и нефти в Норвегии, Германии и России совместно с «Газпромом». Также Wintershall Dea осуществляет деятельность в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке. В настоящее время она осуществляет выход из активов в РФ.

«Как мы ясно дали понять в январе, мы покидаем Россию. Эта глава нашей истории закрыта», - подчеркнул Мерен.

Он указал на продолжение в текущий период закрытия своего офиса в Санкт-Петербурге и вывоза сотрудников из России.

По словам Мерена, выход из российских активов является процессом продажи, «который, согласно контракту, должен начаться с обсуждения с другим акционером - "Газпромом"».