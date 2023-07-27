СМИ: кондитерской компании «Конти-Рус» грозит потеря имущества в России

Крупная кондитерская компания «Конти-Рус» может потерять имущество в РФ на фоне просрочки кредитов российским банкам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить компанию.

Руководитель организации представил данные о том, что основными акционерами компании предположительно являются юрлица, зарегистрированные на Кипре, и физлица - граждане Украины.

Руководство «Конти-Рус», отметил он, взяло кредиты в трех российских банках, но не спешит платить по ним.

Общественник заметил также, что у производителя сладостей могут быть задолженности по налогам. Бородин призвал решить вопрос с долгами и налогами за счет российского имущества компании.