Тиму Куку отказали в обслуживании кредитной карты собственной компании

Руководитель Apple Тим Кук не прошел проверку при оформлении кредитной карты, выпускаемой собственной компанией. Об этом сообщает издание The Apple Post.
Об инциденте журналистам профильного медиа сообщили четыре источника в корпорации. Выяснилось, что Тим Кук пытался оформить кредитную карту Apple Card, выпускаемую Apple совместно с банком Goldman Sachs. Однако предприниматель не прошел проверку в автоматическом режиме.
Судя по всему, ситуация произошла на этапе тестирования — за несколько месяцев до официального запуска продукта.
«Инженеры Apple работали всю ночь, изо всех сил пытаясь найти решение возникшей проблемы», — сообщил источник.
По словам специалистов, система может отказать в обслуживание Apple Card, если у кандидата плохой кредитный рейтинг или низкооплачиваемая работа. Как оказалось, в случае Тима Кука автоматическая система отказала из-за высокого риска мошенничества, так как предприниматель является руководителем крупной компании. В итоге инженерам Apple пришлось одобрить заявку Кука вручную.
В начале июля источники The Wall Street Journal расскзаали, что финансовый конгломерат Goldman Sachs запланировал отказаться от сотрудничества с Apple. По словам инсайдеров, в организации якобы разочаровались совместным продуктом Apple Card.