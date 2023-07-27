В «Росавиации» рассказали о грузе арестованного в Торонто самолета РФ

«Самолет «Волги-Днепр», самый большой грузовой самолет в мире, который привез в Канаду гуманитарный груз по просьбе правительства Канады, был задержан в аэропорту Торонто и до сих пор уже, больше года, находится под арестом в аэропорту Канады», — сказал Нерадько.