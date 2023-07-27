Мировые продажи Barbie упали, несмотря на выход одноименного фильма

Суммарные продажи бренда Barbie за январь-июнь упали до 459,6 млн, что на 23% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2022-го. Об этом пишет Business Insider.

По данным портала, на рост продаж в целом не оказал существенного влияния даже выход на экраны кинотеатров одноименного фильма режиссера Греты Гервиг со звездами Голливуда Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

В пресс-службе компании Mattel (владелец бренда) пояснили, что выпуск фильма был осуществлен в рамках долгосрочной стратегии концерна.

«Влияние фильма [на объемы продаж кукол Barbie] будет сохраняться годами», - предположили в компании.