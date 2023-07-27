Шохин сравнил отношения с бизнесом Центральной Африки с «бутербродом без начинки»

Российские компании в настоящее время практически не сотрудничают с бизнесменами из стран Центральной Африки, рассказал руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Об этом пишет РБК.

Шохин пояснил, что схема сотрудничества России с континентом в целом напоминает бутерброд, в котором северная и южная части Африки - два «кусочка аппетитного хлеба», а центр почти без «начинки».

По его словам, работа с центральной частью континента ведется, но ее объемы очень малы.