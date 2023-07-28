В России не увидели пользы в цифровом рубле

Большинство российских компаний (65,7 процента) не понимают пользу цифрового рубля для бизнеса. Об этом пишет Forbes со ссылкой на опрос сервиса «Актион Бухгалтерия».

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Полезным внедрение новой формы денег сочли лишь 7,2 процента компаний, а 16,7 процента назвали ее ненужной. При этом почти половина опрошенных не понимает, насколько будет удобен и полезен цифровой рубль. Такая же доля респондентов заявила, что вряд ли будут им пользоваться.

Намерены использовать новую форму нацвалюты только 8,9 процента опрошенных. Еще 26,8 процента не смогли оценить инициативу ЦБ, так как не понимают, что такое цифровой рубль.

Преимущества в цифровом рубле нашла треть респондентов. Из них 13 процентов заявили, что оценили возможность расплачиваться валютой через приложения любых банков, 8 процентов — низкую комиссию с платежей. Еще 6,7 процента надеются, что новая форма денег будет надежной, так как цифровой кошелек для ее хранения будет выпускать Банк России.

При этом более 15 процентов от всего числа опрошенных заявили, что их беспокоит контроль валюты со стороны государства. Более половины прогнозируют, что первое время система будет давать сбои.

В исследовании, которое проводилось с 12 по 26 июля, приняли участие 1250 представителей российского малого и среднего бизнеса в сферах строительства, производства, торговли, транспорта, телекоммуникации, IT и другие.

Ведущий эксперт «Актион Бухгалтерия» Ольга Солдатова отметила, что недостаток цифрового рубля в виде тотального госконтроля могут компенсировать лишь «существенные выгоды» для бизнеса, такие как бесплатные переводы или гарантия мгновенных операций в любое время суток.