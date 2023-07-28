Российские банки поднимают ставки по вкладам

Доходность вкладов в российских банках стала повышаться. Это обусловлено изменением в большую сторону ключевой ставки, сообщают «Известия».

Газета со ссылкой на данные платформы «Финуслуги» пишет, что девять из топ-20 банков приняли решение об увеличении ставки вплоть до 11%. Сейчас средний процент по депозитам — 6,9-7,84%.

Главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин указал на увеличение в текущий период кредитования. По его словам, кредитные организации нуждаются в привлечении дополнительных ресурсов. Как указал эксперт, это заставляет их поднимать ставки по депозитам.

Через неделю после объявления Центробанком решения по ключевой ставке крупные банки увеличили ставки по вкладам в пределах 0,01-1,5 п.п., заявил представитель платформы «Финуслуги». В итоге, как уточнил он, их средняя доходность составила 6,9-7,84% годовых.

21 июля Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 8,50% годовых.