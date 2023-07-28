Почта Молдавии приостановила прием отправлений в Россию

Государственное предприятие «Почта Молдовы» сообщило о временном прекращении приема всех почтовых отправлений в Россию. Утверждается, что это связано с невозможностью отправки по данному направлению, передает ТАСС.

«Начиная с 28.07.2023 прием всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в РФ приостанавливается», - подчеркнуло предприятие.

В его сообщении также говорится, что организация уведомит дополнительно о возобновлении услуги.

Отмечается, что у клиентов «Почты Молдавии» будет возможность получать письма и посылки, отправленные из России в республику.

Приостановка «Почтой Молдавии» доставки почты на территорию РФ происходит не впервые. До этого предприятие приняло соответствующее решение в мае 2022 года. Однако проблема была урегулирована.

Аналогичная ситуация произошла во второй половине мая - начале июня 2023 года.