Эксперт оценил планы заменить комиксы от Marvel на российские

Комиксами в России в основном увлекаются люди, выросшие в 90-х годах, которые смотрели различие мультсериалы, такие как "Утиные истории" или "Чип и Дейл", а также читали комиксы от Marvel, DC, Image Comics и выросли на этой культуре. Кроме того, это подростки, которые увлекаются восточной культурой, некоторые даже живут в формате поклонения ей. Это любители манги в возрасте от 12 до 15 лет. Манга в последние годы занимает первые места по продажам в стране. А взрослые люди в возрасте где-то от 45 лет в России настороженно относятся к комиксам. Для них комикс - это нечто странное, пустоватое, для них там мало текста.

Андрей Дроздов Художник-иллюстратор и коллекционер комиксов, заведующий комикс-центром SMART-библиотеки имени А. Ахматовой