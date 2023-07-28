Эксперт оценил планы заменить комиксы от Marvel на российские
Популяризатор комиксов Андрей Дроздов в разговоре с Рамблером прокомментировал планы издательства "Эксмо" по развитию комиксов отечественных авторов, а также рассказал об аудитории этого жанра в России.
Ранее гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев сообщил РБК о решении издательства запустить отдельную редакцию по работе с российскими авторами комиксов в рамках собственного подразделения "Комильфо". По его мнению, необходимость подобного шага объясняется в первую очередь ростом спроса на эту литературу. Новых авторов издательство планирует искать на любительских форумах из числа тех, кто уже сформировал собственную аудиторию.
Комиксами в России в основном увлекаются люди, выросшие в 90-х годах, которые смотрели различие мультсериалы, такие как "Утиные истории" или "Чип и Дейл", а также читали комиксы от Marvel, DC, Image Comics и выросли на этой культуре. Кроме того, это подростки, которые увлекаются восточной культурой, некоторые даже живут в формате поклонения ей. Это любители манги в возрасте от 12 до 15 лет. Манга в последние годы занимает первые места по продажам в стране. А взрослые люди в возрасте где-то от 45 лет в России настороженно относятся к комиксам. Для них комикс - это нечто странное, пустоватое, для них там мало текста.Андрей ДроздовХудожник-иллюстратор и коллекционер комиксов, заведующий комикс-центром SMART-библиотеки имени А. Ахматовой
По словам специалиста, российская индустрия комиксов в настоящее время "голодает" из-за нехватки хороших отечественных сценаристов.
"У нас есть талантливые и самобытные авторы, но их недостаточно. При этом "Эксмо-АСТ" на протяжении 20 лет относилось к российским авторам, как к чему-то такому - "сбоку-припеку". Издательство закрыло серию "Классика в комиксах", где выпускались русские комиксы, а теперь там собираются выпускать комиксы наших авторов. И это классно. Однако, полагаю, это решение подтолкнет вымирание небольших независимых издательств, которые в последние 15-20 лет были нацелены на выпуск комиксов российских авторов, которые для этого "рвали шкуру", - отметил собеседник.
Дроздов задался вопросом о том, по какому принципу "Эксмо" будет выбирать авторов комиксов для сотрудничества.
"Не знаю, какими преференциями они будут заманивать российских художников. Ведь кто-то из них работают независимо, а подавляющее большинство хороших художников работает на издательство BUBBLE. В "Эксмо" собираются выбирать художников по принципу их популярности в сети - как блогеров. То есть если у тебя недостаточно подписчиков - ты не будешь издаваться в "Эксмо". Но не могу сказать, хорошо ли это или же плохо", — заявил эксперт.
Вместе с тем он подчеркнул, что новая стратегия "Эксмо" будет популяризировать авторов комиксов из России.
"Наконец-то у российского комикса появится рынок сбыта. Это сеть книжных магазинов "Читай город", принадлежащая "Эксмо-АСТ". Кроме того, у "Эксмо-АСТ" есть контракты с библиотеками, теперь и они смогут покупать российские комиксы", — сказал Дроздов.
Ранее на официальном YouTube-канале Netflix показали новый трейлер киноадаптации культового аниме "Ван Пис". Сериал заявлен как самый дорогостоящий из проектов стриминговой платформы.