Девелоперы раскроют секреты выбора подрядчиков

1 августа в преддверии II Интеллектуальной Битвы «Девелоперы VS Строители & Поставщики» состоится pre-party События – «Клубный завтрак с девелопером».

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Тема кулуарной встречи – «Ключевые критерии девелоперов при выборе подрядчиков», главные спикеры:

Анастасия Куракина, руководитель отдела закупок ГК Пионер;

Александр Сурменев, директор по девелопменту компании MR GROUP.

Напомним, что уже 8 августа в Москве состоится II Интеллектуальная Битва «Девелоперы VS Строители & Поставщики», в которой примут участие крупнейшие компании строительной индустрии: ГК Пионер, ГК Инград, Самолет Девелопмент, Forma (ГК ПИК), MR Group, Prime Life Development, ФСК, ГК Кортрос, Группа Эталон, ГК Страна Девелопмент и другие.

Главные специалисты компаний в составе более 20 команд сразятся в интеллектуальной схватке за звание «самых умных» под руководством ведущего Битвы – Максима Поташева, магистра игры «Что? Где? Когда?» и четырехкратного обладатель приза «Хрустальная сова».

«Клубный завтрак с девелопером» – это отличная возможность для всех желающих задать волнующие вопросы девелоперам и услышать критерии выбора подрядчиков непосредственно от лиц, которые принимают эти решения!

«Наши мероприятия нацелены на максимально эффективный нетворкинг и создание комфортной атмосферы для этого, – делится Александр Изотов, продюсер событий и основатель Urbanius club, – Я уверен, что доверительный разговор и информация «из первых уст» будут максимально полезны компаниям строительного рынка для выстраивания грамотных деловых отношений с крупнейшими российскими девелоперами. Завтрак станет отличным «прогревом» для предстоящей Битвы».

Организаторами Клубного завтрака и второго корпоративного IQ-чемпионата строительной индустрии выступают Urbanius club – бизнес-клуб для собственников и топ-менеджеров рынка недвижимости и строительства; Центр компетенций «Умный город» и «Строительная газета». Мероприятия проходят при поддержке проекта «Умный город» Минстроя России.