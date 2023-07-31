"Ъ": российский рынок кибербезопасности вырастет на 559 млрд рублей к 2027 году

Объем российского рынка кибербезопасности к 2027 году составит 559 млрд рублей при среднем росте на 24% в год. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на прогноз Центра стратегических разработок (ЦСР), представленный на форуме Россия — Африка в Санкт-Петербурге 28 июля.

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В материале издания отмечается, что, несмотря на уход западных вендоров и импортозамещение, доля иностранных решений по итогам 2022 года составляет 30%. Согласно прогнозу ЦСР, этот показатель упадет до 5–8%, и рынок займут игроки из дружественных стран, в основном Китай. Участники рынка кибербезопасности при этом дают более консервативные оценки роста, на 15–17% в год, отмечает "Коммерсантъ".

В ЦСР указали, что в 2022 году рынок информационной безопасности в РФ увеличился только на 4%, до 193,3 млрд рубля. В это же время рост рынка в мире составил 11%. При этом соотношение поставок средств защиты и услуг в 2022 году существенно не изменилось. Доля услуг составила 26% (27% по итогам 2021 года. - "Газета.Ru") всего объема рынка, а средств защиты информации — 74% (73% по итогам 2021 года. - "Газета.Ru").