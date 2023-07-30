IT-миллиардер платил премию в $1 тысячу в месяц при одном условии

«Дополнительным эффектом было то, что мы все приходили в одни и те же забегаловки после работы, чтобы немного выпить и поболтать, рассказать истории, поспорить из-за музыкальных вкусов и посмеяться. Я всегда думал, что это мудрое решение», — заметил Гибсон.