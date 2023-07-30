IT-миллиардер платил премию в $1 тысячу в месяц при одном условии

Миллиардер Тиль платил премию в $1 тысячу в месяц за проживание рядом с офисом
IT-миллиардер, основатель платежной системы PayPal Питер Тиль предложил своим сотрудникам ежемесячную премию в размере $1 тыс. в месяц, если они будут жить в квартире рядом с офисом. Об этом Business Insider рассказал бывший сотрудник Тиля, венчурный инвестор Майкл Гибсон.
«Тиль жил примерно в 365 метрах от офиса в Сан-Франциско и поощрял, чтобы его сотрудники жили так же близко к работе», — отметил он.
По словам Гибсона, бизнесмен видел в премии выгоду и для компании.
Тиль считал, что работники с премией и близостью к дому с большей вероятностью будут задерживаться допоздна в офисе. Также, по версии миллиардера, такие работники могли быть рядом для «неожиданных встреч по выходным».
«Дополнительным эффектом было то, что мы все приходили в одни и те же забегаловки после работы, чтобы немного выпить и поболтать, рассказать истории, поспорить из-за музыкальных вкусов и посмеяться. Я всегда думал, что это мудрое решение», — заметил Гибсон.
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