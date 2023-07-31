Владелец IKEA продал штаб-квартиру в России

Ingka Holding продала 100% доли "Бизнес парк Химки", где располагался центральный офис ИКЕА в России, компании "КЛС-Химки", следует из данных системы СПАРК.

Сделка была зарегистрирована в ЕГРЮЛ 21 июня. Новым владельцем бизнес-центра на Ленинградской улице стала "КЛС-Химки". Причем эта компания в тот же день, 21 июня, заложила 100% доли в БЦ обратно Ingka Holding по договору аренды.

Генеральный директор "КЛС-Химки" - Аркадий Даниелян, бенефициар - Григорий Саакян, следует из данных системы СПАРК. Саакян также владеет секондхэнд-платформой брендированной одежды Reyouza и управляет ООО "Интерскол групп", которой, по данным газеты "Ведомости", раньше принадлежала марка электроинструментов "Интерскол".