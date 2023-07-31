Глава "АвтоВАЗа" Соколов рассказал о нехватке простейших комплектующих

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о нехватке простейших комплектующих, из-за отсутствия которых завод вынужден накапливать неукомплектованные автомобили на территории и в дальнейшем оснащать их недостающими компонентами. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

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«Чтобы не останавливать конвейер, мы принимаем специальные и часто непростые управленческие решения, производя автомобили с неполной комплектацией, но потом на наших заводских складах или на площадках дилеров дооборудуем их», — сказал Соколов.

Речь, в частности, идет о пластиковых крышках для кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС», элементах отделки салона, включая облицовку магнитолы, которая крепится на клипсах, перечислил руководитель предприятия. Вместе с тем Соколов категорически опроверг информацию о поставках некомплектных автомобилей клиентам.

«Многие наши поставщики – в том числе из-за того, что их подводят глобальные поставщики из-за рубежа – не выдерживают скорости поставок на конвейер «АвтоВАЗа» в связи с нашей увеличивающейся производительностью», — отметил Соколов.