Стало известно о внеплановых проверках продаж сидра в России

Региональным управлениям Роспотребнадзора дали установку провести надзорные мероприятия в отношении производителей и дистрибуторов сидра, а также предприятий общепита и магазинов, которые торгуют данным напитком. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации рестораторов и отельеров премьеру Михаилу Мишустину.

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Отмечается, что необходимость в проведении внеплановых проверок бизнеса обусловлена массовыми отравлениями россиян напитком «Мистер Сидр». Информация о дополнительных поверках подтверждается и опрошенными участниками рынка.

По словам независимого эксперта по алкогольному рынку Алексея Небольсина, из-за внезапных проверок некоторые розничные магазины уже отказываются закупать сидр. В частности, речь идет о Санкт-Петербурге и городах Поволжья.

По мнению авторов письма, внесение изменений в Технический регламент Таможенного союза и Евразийского экономического союза позволило бы решить проблему. Это даст возможность размещать информацию о количестве алкоголя в напитках натурального брожения в виде диапазона: «не менее 5%», «не более 6%» или «5–6%», подчеркивают они.