Lufthansa потребует от экоактивистов возместить ущерб за задержку рейсов

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa намерена потребовать возмещения ущерба от радикальных экоактивистов из движения Letzte Generation ("Последнее поколение"), которые в середине июля заблокировали взлетно-посадочные полосы (ВПП) в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, что привело к отмене нескольких десятков рейсов. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

Lufthansa хочет потребовать компенсации за задержки и отмены не только ее рейсов, но и всех рейсов дочерних компаний концерна. Изначально в компании не назвали сумму ущерба, однако отметили, что она должна исчисляться миллионами евро. Только в Eurowings - дочерней компании Lufthansa - за рассматриваемые три дня было отменено 55 рейсов.

13 июля экорадикалы блокировали взлетно-посадочные полосы в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, что привело к серьезному нарушению авиасообщения в этих воздушных гаванях. Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости за проезд в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения.