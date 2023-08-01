HSBC перенес сделку по продаже российского банка на вторую половину 2023 года
Британский банк HSBC перенес на вторую половину 2023 года запланированную продажу своего российского бизнеса, по состоянию на 30 июня 2023 года бизнес по-прежнему классифицируется как предназначенный для продажи, следует из отчета банка. Сейчас завершение сделки зависит от решения правительства, отмечается в документе.
«Наш бизнес в России, который в основном обслуживает многонациональных корпоративных клиентов со штаб-квартирами в других странах, не принимает новых клиентов и, следовательно, имеет тенденцию к снижению», — говорится в отчете.
HSBC еще в 2022 году признал потери в $300 млн от реклассификации российского бизнеса в категорию предназначенных для продажи.
Завершения своей сделки по продаже российской «дочки» банк ожидал в первом полугодии 2023 года, после того как также 30 июня, только 2022 года, после «стратегического исследования бизнеса в России» заключил договор о его запланированной продаже. В прошлом июле пресс-служба финансового конгломерата заявила о том, что тот заключил соглашение о продаже «Эйч-эс-би-си банка» Экспобанку Игоря Кима. Позже пресс-служба ЦБ заявила, что ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC к регулятору не поступали, возможность заключения такой сделки ЦБ не изучал. В марте 2023 года стало известно, что в подкомиссию правительства России по контролю за иностранными инвестициями все же поступила заявка на продажу российского бизнеса международной HSBC, тогда об этом сообщал «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
HSBC также в рамках отказа от «убыточных, низкокачественных или менее связанных с международным рынком» активов, в список которых был включен и российский бизнес, принял решение о продаже бизнеса в Канаде, Новой Зеландии, а также о ликвидации филиала в Греции и остановке розничных банковских операций во Франции. В Омане на фоне слияния бизнеса планируется создать новый филиал при условии получения одобрения регулирующих органов.