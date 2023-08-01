HSBC перенес сделку по продаже российского банка

Завершения своей сделки по продаже российской «дочки» банк ожидал в первом полугодии 2023 года, после того как также 30 июня, только 2022 года, после «стратегического исследования бизнеса в России» заключил договор о его запланированной продаже. В прошлом июле пресс-служба финансового конгломерата заявила о том, что тот заключил соглашение о продаже «Эйч-эс-би-си банка» Экспобанку Игоря Кима. Позже пресс-служба ЦБ заявила, что ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC к регулятору не поступали, возможность заключения такой сделки ЦБ не изучал. В марте 2023 года стало известно, что в подкомиссию правительства России по контролю за иностранными инвестициями все же поступила заявка на продажу российского бизнеса международной HSBC, тогда об этом сообщал «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.