В России растет рынок поддельного оливкового масла
Российский рынок наводнили подделки оливкового масла, с которыми все сложнее бороться. Об этом рассказала владелица экспортной компании Kalinina и член совета директоров греко-российской торговой палаты Елена Калинина, пишет «Прайм».
По ее словам, оливковое масло и оливки не попали под действие санкций, спрос на них в России остается на прежнем уровне, экспорт «идет нормально», а также отмечается рост цен на продукцию.
«Но, к сожалению, в последнее время на российском рынке появилось очень много подделок (…) Под брендами типа греческими, но с данными каких-то несуществующих греческих компаний, расплодили фальсифицированную продукцию, в частности, оливковое масло, которое таковым совсем не является», - пояснила Калинина.
Она отметила, что в лучшем случае под видом экстра вирджин продается масло второго отжима, изготовленное из выжимок, но бывают и «какие-то старые масла вперемешку с подсолнечным или соевым». При этом потребители в России готовы брать такое масло из-за низкой цены.
«Хорошо, если не травятся, но как минимум пользы никакой», - констатировала экспортер греческого масла в Россию.
По ее словам, бороться с подделками сложно, так как предприниматели считают, что не сумеют добиться соблюдения своих прав, а покупатели слабо информированы.
Елена Калинина также констатировала, что оливковое масло растет в цене и в первую очередь в странах, в которых оно производится.
«В Греции в некоторых случаях закупочная цена на масло поднялась на 35-40% за два года», - пояснила она.
Ранее в компании «Черноголовка» рассказали, что в России растет доля контрафактной газировки, в основном речь идет о подделках под известные международные бренды, которые заявили о своем уходе из страны.