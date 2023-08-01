В России растет рынок поддельного оливкового масла

Российский рынок наводнили подделки оливкового масла, с которыми все сложнее бороться. Об этом рассказала владелица экспортной компании Kalinina и член совета директоров греко-российской торговой палаты Елена Калинина, пишет «Прайм».

© Unsplash.com

По ее словам, оливковое масло и оливки не попали под действие санкций, спрос на них в России остается на прежнем уровне, экспорт «идет нормально», а также отмечается рост цен на продукцию.

«Но, к сожалению, в последнее время на российском рынке появилось очень много подделок (…) Под брендами типа греческими, но с данными каких-то несуществующих греческих компаний, расплодили фальсифицированную продукцию, в частности, оливковое масло, которое таковым совсем не является», - пояснила Калинина.

Она отметила, что в лучшем случае под видом экстра вирджин продается масло второго отжима, изготовленное из выжимок, но бывают и «какие-то старые масла вперемешку с подсолнечным или соевым». При этом потребители в России готовы брать такое масло из-за низкой цены.

«Хорошо, если не травятся, но как минимум пользы никакой», - констатировала экспортер греческого масла в Россию.

По ее словам, бороться с подделками сложно, так как предприниматели считают, что не сумеют добиться соблюдения своих прав, а покупатели слабо информированы.

Елена Калинина также констатировала, что оливковое масло растет в цене и в первую очередь в странах, в которых оно производится.

«В Греции в некоторых случаях закупочная цена на масло поднялась на 35-40% за два года», - пояснила она.