Cостояние богатейших россиян выросло более чем на $32 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $32 млрд с начала этого года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, больше всех среди россиян с начала года заработал основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на $5,9 млрд, до $21,3 млрд. Следом за Алекперовым по показателям общей прибыли за этот год идет председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, он стал богаче на $4,98 млрд, суммарно владея $24,8 млрд.

Самым богатым россиянином остается президент "Норникеля" Владимир Потанин, он увеличил свой капитал на $1,23 млрд и в общей сложности в настоящее время располагает $29,8 млрд. Итоговая стоимость наличных активов россиян, которая в этом году составила $309,3 млрд, основана на оценке стоимости дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры.

Вместе с тем наибольшие убытки понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов, его состояние уменьшилось на $525 млн, свидетельствуют данные Bloomberg. Кроме него, убытки также понесли Роман Абрамович (потерял $308 млн, общее состояние $7,51 млрд) и Вячеслав Кантор (потерял $243 млн, общее состояние $6,12 млрд).