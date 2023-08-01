X5 Group приобрела сети магазинов «Виктория» и «Дешево»

К ведущему продуктовому ретейлеру в России Х5 Group перешла компания «Виктория Балтия», которая управляет магазинами «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами «Дешево» в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом «КЭШ» в Калининграде. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что соответствующее ходатайство одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

Сделка включает в себя 118 точек. Их суммарная площадь составляет 92 тысячи квадратных метров. Также в собственность к компании переходят два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров.

В сообщении говорится, что действующий менеджмент «Виктория Балтия» продолжит управление фирмой.