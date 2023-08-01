Cостояние богатейших россиян выросло более чем на $32 млрд

Согласно «Индексу миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который опубликовало агентство Bloomberg, с начала этого года состояние богатейших бизнесменов России возросло на $32 млрд.

Этот индекс рассчитывается на основе цены акций фирм.

Основателю «Лукойла» Вагиту Алекперову удалось заработать больше всех среди российский граждан. Его состояние стало больше на $5,9 млрд, и теперь оно составляет $21,3 млрд.

На второй строчке — председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, состояние которого увеличилось на $4,98 млрд, до $24,8 млрд.

Владимир Потанин, являющийся президентом «Норникеля», остается самым богатым российским гражданином. Бизнесмену удалось увеличить свой капитал на $1,23 млрд, до $29,8 млрд.

Член Совета Федерации от Республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов столкнулся с самыми большими убытками. Его состояние сократилось на $525 млн.

Роман Абрамович лишился $308 млн (общее состояние составляет $7,51 млрд), Вячеслав Кантор - $243 млн ($6,12 млрд).