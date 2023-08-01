В «Газете.Ru» новый главный редактор
Ирина Сигова ранее была заместителем главреда издания
Редакцию общественно-политического медиа «Газета.Ru» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) возглавила Ирина Сигова, до этого занимавшая должность заместителя и исполняющая обязанности главного редактора с весны 2023 года. В ее обязанности входит управление редакцией, формирование и реализация информационной политики «Газеты.Ru», развитие контента и его адаптация для разных информационных каналов.
Ирина Сигова начала карьеру в 2007 г. корреспондентом «Газеты.Ru», в общей сложности она проработала в издании почти 9 лет. В разные годы Сигова работала шеф-редактором сайта ТАСС, радио «Вести ФМ» и журнала «Профиль», возглавляла отдел выпуска «Sputnik.Абхазия». В «Газету.Ru» вернулась в 2020 г. в качестве заместителя главного редактора.
Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:
«Нам крайне важно взращивать таланты и продвигать инициативных людей внутри компании. Рад, что этот пост занял профессионал не со стороны, а тот, который совершенствовал свои навыки вместе с командой. Ирина Сигова хорошо знает коллектив и традиции издания, так как именно здесь начинала свой журналистский путь. Уверен, под её руководством «Газета.Ru» продолжит развиваться и укреплять свою позицию на рынке в качестве одного из самых читаемых СМИ страны».
Ирина Сигова сменила в должности главного редактора Сергея Рыбку, который занимал этот пост с октября 2019 по апрель 2023. «Газета.Ru» – общественно-политическое онлайн-СМИ, которое не только круглосуточно освещает общую российскую и мировую повестку, но и формирует её своими эксклюзивными материалами. Входит в топ-3 самых цитируемых СМИ России («Медиалогия», 2023).