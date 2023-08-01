В «Газете.Ru» новый главный редактор

«Нам крайне важно взращивать таланты и продвигать инициативных людей внутри компании. Рад, что этот пост занял профессионал не со стороны, а тот, который совершенствовал свои навыки вместе с командой. Ирина Сигова хорошо знает коллектив и традиции издания, так как именно здесь начинала свой журналистский путь. Уверен, под её руководством «Газета.Ru» продолжит развиваться и укреплять свою позицию на рынке в качестве одного из самых читаемых СМИ страны».