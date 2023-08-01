«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай
«Газпром» обновил рекорд по поставкам газа в Китай — 31 июля поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» превысила суточные контрактные обязательства.
«Газпром» поставил все запрошенные объёмы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — говорится в сообщении компании.
Уточняется, что газ поставляется в рамках договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в 2023 году примерно 40%.