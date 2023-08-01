До главной Битвы строительной индустрии остаются считанные дни

Событие будет не только кульминацией интеллектуального противостояния, но и уникальной площадкой для перспективных знакомств, обмена опытом, с возможностью презентовать себя перед топовой аудиторией. В рамках Битвы будет организовано выставочное пространство, где лучшие компании смогут представить свои услуги и новейшие разработки. Также существует возможность заявить о себе в статусе партнеров Битвы.