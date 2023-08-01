До главной Битвы строительной индустрии остаются считанные дни
Всего через неделю, 8 августа, состоится II Интеллектуальная битва «Девелоперы vs Строители & Поставщики» – грандиозное событие, приуроченное к празднованию Дня строителя.
В азартных интеллектуальных схватках сойдутся команды крупных девелоперов и ведущих компаний строительной индустрии: Forma (ГК ПИК), ГК Пионер, ГК Инград, MR Group, Самолёт Девелопмент, Prime Life Development, ФСК, ГК Кортрос, Группа Эталон, ГК Страна Девелопмент, Инвестиционная группа Абсолют, Ассоциация стального строительства, Акванет, Эр-Телеком Холдинг, Конфедерация городов комьюнити, ООО «Фахверк Домогацкого», PRIDEX и другие участники в составе сборных команд.
На интеллектуальную арену выйдут яркие представители строительной отрасли, которые ответят на каверзные вопросы ведущего и секунданта схватки – Максима Поташева, четырехкратного обладателя приза «Хрустальная сова» и президента федерации спортивного бриджа России.
Событие будет не только кульминацией интеллектуального противостояния, но и уникальной площадкой для перспективных знакомств, обмена опытом, с возможностью презентовать себя перед топовой аудиторией. В рамках Битвы будет организовано выставочное пространство, где лучшие компании смогут представить свои услуги и новейшие разработки. Также существует возможность заявить о себе в статусе партнеров Битвы.
«Мероприятие «Девелоперы vs Строители & Поставщики» станет настоящим праздником для всех, кто увлечен строительством, дизайном и инновационными решениями в сфере девелопмента, – подчеркивает Александр Изотов, основатель и генеральный директор Urbanius club – организатора Битвы, – Здесь каждый сможет найти что-то интересное и полезное для себя, завести новые знакомства для реализации совместных проектов и инициатив».
Мероприятие проводится при поддержке проекта «Умный город» Минстроя России, Центра компетенций «Умный город» и «Строительной газеты».
Не пропустите грандиозное сражение ума и креативности! Осталось всего 9 мест для участия!
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