Крупнейший итальянский банк закроет отделение в Москве

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo принял решение закрыть свое отделение в Москве, рассказал Reuters представитель кредитной организации.

По его словам, это связано с сокращением связанных с Россией операций. Он заверил, что закрытие офиса в Москве не повлияет на текущую деятельность банка в России. По данным итальянской газеты Il Messaggero , на которые ссылается Reuters, Intesa Sanpaolo закроет московское отделение в течение нескольких месяцев. Всего в Москве работает четыре отделения российской «дочки» итальянской группы: одно основное и три дополнительных. СМИ не уточняют, о закрытии какого отделения идет речь.

Итальянская группа, как и другие европейские кредитные организации, начала постепенно сворачивать деятельность в России после начала военных действий на Украине. По итогам третьего квартала 2022 года она сократила активы, связанные с Россией, на 2,3 млрд евро или на 65% за квартал. На тот момент на них приходилось лишь 0,3% кредитного портфеля группы — как отмечал CEO Карло Мессина, «Intesa Sanpaolo фактически уже можно считать банком с нулевым риском на Россию». По его словам, банк продолжит работу над сокращением ограниченного остаточного риска.