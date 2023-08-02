Крупнейший итальянский банк закроет отделение в Москве

Итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет отделение в Москве
Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo принял решение закрыть свое отделение в Москве, рассказал Reuters представитель кредитной организации.
По его словам, это связано с сокращением связанных с Россией операций. Он заверил, что закрытие офиса в Москве не повлияет на текущую деятельность банка в России. По данным итальянской газеты Il Messaggero , на которые ссылается Reuters, Intesa Sanpaolo закроет московское отделение в течение нескольких месяцев. Всего в Москве работает четыре отделения российской «дочки» итальянской группы: одно основное и три дополнительных. СМИ не уточняют, о закрытии какого отделения идет речь.
Итальянская группа, как и другие европейские кредитные организации, начала постепенно сворачивать деятельность в России после начала военных действий на Украине. По итогам третьего квартала 2022 года она сократила активы, связанные с Россией, на 2,3 млрд евро или на 65% за квартал. На тот момент на них приходилось лишь 0,3% кредитного портфеля группы — как отмечал CEO Карло Мессина, «Intesa Sanpaolo фактически уже можно считать банком с нулевым риском на Россию». По его словам, банк продолжит работу над сокращением ограниченного остаточного риска.
С прошлого года также идут обсуждения о продаже российской «дочки» группы. В ноябре 2022 года «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал , что ее может выкупить топ-менеджмент во главе с председателем совета директоров «Интезы» Антонио Фаллико. Позже, в декабре 2022 года, Frank Media узнали , что группа пытается договориться о продаже своего дочернего банка в России структурам Газпромбанка. Однако уже тогда источники указывали на сложность этой сделки, поскольку итальянская сторона не хотела сохранять корреспондентские отношения с российской «дочкой».