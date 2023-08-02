X5 объявила о запуске крупнейшего в мире сервиса оплаты взглядом

Компания X5 Group сообщила о совместном со «Сбером» запуске крупнейшего в мире сервиса оплаты взглядом на 15 тысячах касс самообслуживания (КСО), которые установлены в 4,1 тысячи магазинах торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток».

«X5 и "Сбер" запустили крупнейший в мире сервис оплаты с помощью улыбки», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данный проект реализовали на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и «Сбера». Система функционирует на основе отечественного программного обеспечения и собственных касс Х5 российской сборки.

Как сообщает агентство «Прайм», оплатить покупку с помощью сервиса можно и не улыбаясь. Так покупателю достаточно просто посмотреть в камеру несколько секунд.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрия Малых, группа развивает систему платежных сервисов SberPay для того, чтобы покупатель мог оплатить покупки удобным ему способом.