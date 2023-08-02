Sokolov выпустил собственную линейку косметики
Ювелирный холдинг Sokolov сообщил о старте продаж собственной уходовой косметики Sokolov Beauty с использованием драгоценных металлов и камней, передает агентство «Прайм».
Отмечается, что компания инвестировала в проект 37 миллионов рублей.
В ассортимент Sokolov Beauty вошли три парфюмированные линейки косметической продукции для увлажнения, питания, тонуса кожи и ароматические свечи, а также линейка для базового ухода за кожей.
В сообщении говорится, что продукция уже представлена в 50 магазинах сети в ряде городов, среди которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Кострома, Ростов-на-Дону, Ярославль.
В различных продуктах этих линеек используют пудру розового кварца, бриллиантовую и алмазную пудру, гидролизат жемчуга, коллоидное золото и серебро.
Уточняется, что всю косметическую продукцию произвели в России по специальному заказу и под контролем Sokolov. На животных ее не тестируют, добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что, по данным Sokolov, россияне в первом полугодии потратили на ювелирные изделия 141,6 миллиарда рублей. Рост показателя к такому же периоду прошлого года составил 1,2%.