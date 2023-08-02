Sokolov выпустил собственную линейку косметики

Ювелирный холдинг Sokolov сообщил о старте продаж собственной уходовой косметики Sokolov Beauty с использованием драгоценных металлов и камней, передает агентство «Прайм».

© Unsplash

Отмечается, что компания инвестировала в проект 37 миллионов рублей.

В ассортимент Sokolov Beauty вошли три парфюмированные линейки косметической продукции для увлажнения, питания, тонуса кожи и ароматические свечи, а также линейка для базового ухода за кожей.

В сообщении говорится, что продукция уже представлена в 50 магазинах сети в ряде городов, среди которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Кострома, Ростов-на-Дону, Ярославль.

В различных продуктах этих линеек используют пудру розового кварца, бриллиантовую и алмазную пудру, гидролизат жемчуга, коллоидное золото и серебро.

Уточняется, что всю косметическую продукцию произвели в России по специальному заказу и под контролем Sokolov. На животных ее не тестируют, добавляется в сообщении.