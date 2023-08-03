Продажи кофе Jacobs в России решили прекратить

Компания JDE Peet's прекратит продажу иностранных наименований кофе и чая до конца года. В нашей стране будут представлены только местные бренды.

Как говорится в финансовом отчёте за первое полугодие, холдинг понёс убытки в €185 млн из-за ребрендинга кофе Jacobs в России.