Продажи кофе Jacobs в России решили прекратить

Производитель кофе Jacobs объявил о планах вывести с рынка РФ зарубежные бренды
Компания JDE Peet's прекратит продажу иностранных наименований кофе и чая до конца года. В нашей стране будут представлены только местные бренды.
Как говорится в финансовом отчёте за первое полугодие, холдинг понёс убытки в €185 млн из-за ребрендинга кофе Jacobs в России.
Также в документе сказано, что JDE не собирается полностью уходить из нашей страны, работа компании на российском рынке не противоречит санкциям Запада.
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