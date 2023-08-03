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Производитель кофе Jacobs объявил о планах вывести с рынка РФ зарубежные бренды

Компания JDE Peet's прекратит продажу иностранных наименований кофе и чая до конца года. В нашей стране будут представлены только местные бренды.

Продажи кофе Jacobs в России решили прекратить
© РИА Новости

Как говорится в финансовом отчёте за первое полугодие, холдинг понёс убытки в €185 млн из-за ребрендинга кофе Jacobs в России.

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Также в документе сказано, что JDE не собирается полностью уходить из нашей страны, работа компании на российском рынке не противоречит санкциям Запада.

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