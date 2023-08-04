Экспобанк получил лицензию Минфина Бельгии на разблокировку активов в Euroclear
Экспобанк получил лицензию Министерства финансов Бельгии на разблокировку активов, замороженных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) в международном депозитарии Euroclear, рассказал партнер адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин в ходе вебинара «Как взыскать убытки с Euroclear в суде?». Эту информацию Frank Media также подтвердил один из санкционных юристов.
По словам Гландина, это произошло «пару недель назад». Речь идет о получении лицензии на разблокировку собственных активов банка, куда не входят ценные бумаги и средства со счетов клиентов кредитной организации. Frank Media направили запрос в Экспобанк, однако на момент публикации не получили ответ.
Это один из немногих положительных ответов бельгийского регулятора на заявления о разблокировке активов со стороны российских физических и юридических лиц. Чаще такие разрешения получают частные инвесторы: например, в марте 2023 года такую лицензию выдали физическому лицу из России (однако у него был ВНЖ в Европе и счета в иностранных банках), а в мае 2023-го ее получил еще один частный инвестор,у которого нет европейского ВНЖ, однако есть счет в европейском банке.
Среди юридических лиц разрешение на разблокировку активов получили банк «Санкт-Петербург», которому удалось взыскать с Euroclear $107,1 млн в рублевом эквиваленте, и «Ури-банк», российская «дочка» южнокорейского Woori Bank, напомнил Сергей Гландин. В обоих случаях речь касалась собственных активов кредитных организаций, а не ценных бумаг на счетах клиентов. Однако известно и об отказах бельгийского регулятора в предоставлении лицензии российским компаниям — недавно такая участь настигла «Цифра брокера». Как рассказал Frank Media представитель компании, они подали заявление в Минфин Бельгии в декабре 2022 года, но получили отказ. В пресс-службе добавили, что брокер «не согласился с формальными основаниями для отказа» и планирует обжаловать это решение в Государственном совете Бельгии.