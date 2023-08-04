Экспобанк получил лицензию Минфина Бельгии на разблокировку активов

Экспобанк получил лицензию Министерства финансов Бельгии на разблокировку активов, замороженных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) в международном депозитарии Euroclear, рассказал партнер адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин в ходе вебинара «Как взыскать убытки с Euroclear в суде?». Эту информацию Frank Media также подтвердил один из санкционных юристов.

© Экспобанк

По словам Гландина, это произошло «пару недель назад». Речь идет о получении лицензии на разблокировку собственных активов банка, куда не входят ценные бумаги и средства со счетов клиентов кредитной организации. Frank Media направили запрос в Экспобанк, однако на момент публикации не получили ответ.

Это один из немногих положительных ответов бельгийского регулятора на заявления о разблокировке активов со стороны российских физических и юридических лиц. Чаще такие разрешения получают частные инвесторы: например, в марте 2023 года такую лицензию выдали физическому лицу из России (однако у него был ВНЖ в Европе и счета в иностранных банках), а в мае 2023-го ее получил еще один частный инвестор,у которого нет европейского ВНЖ, однако есть счет в европейском банке.